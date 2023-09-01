أطعمة تجنب تناولها على معدة فارغة للحفاظ على مستوى السكر في الدم

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الأطعمة التي يجب تجنب تناولها على معدة فارغة:

السكر والمشروبات الغازية: تناول السكر على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، مما يمكن أن يزيد من مخاطر الإصابة بمشكلات صحية مثل السكري. الشراب الغازي يحتوي على كميات كبيرة من السكر، وتناولها على معدة فارغة يمكن أن يؤثر سلبًا على توازن السكر في الدم.

المعجنات والحلويات الغنية بالسكر: تناول المعجنات والحلويات الغنية بالسكر على معدة فارغة يمكن أن يزيد من ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير. إذا كنتم من محبي هذه الأطعمة، فمن الأفضل تناولها كوجبات خفيفة بعد تناول وجبة رئيسية غنية بالبروتين والألياف.

العصائر الفواكهة المحلاة: على الرغم من أن العصائر الطبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن، فإن تناولها على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى زيادة مفاجئة في مستوى السكر في الدم بسبب ارتفاع نسبة السكر المحتوي على العصائر المحلاة.

المأكولات السريعة والوجبات المعدة بزيوت غير صحية: تناول الوجبات السريعة والمأكولات المعدة بكميات كبيرة من الزيوت والدهون على معدة فارغة يمكن أن يسبب تقلبات في مستوى السكر في الدم. إذا كنتم من محبي هذه الوجبات، من المفضل تناولها كوجبات غذائية بعد وجبة رئيسية صحية.

الوجبات الغنية بالكربوهيدرات البسيطة: الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض والبسكويت تؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم. تناولها على معدة فارغة يمكن أن يزيد من تقلبات مستوى السكر في الدم.

القهوة والشاي القوي: تناول القهوة والشاي القوي على معدة فارغة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم بسبب تأثيرها على الحساسية للأنسولين.