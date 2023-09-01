الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

صباح الجمعة.. إصابتان باقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس 

صباح الجمعة.. إصابتان باقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس 
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

أصيب، اليوم الجمعة، شابان أحدهما بالرصاص الحي، والآخر بالمطاط، خلال اقتحام الاحتلال لبلدة عقابا شمال طوباس.

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية _وفا)"، فقد نقلت مصادر طبية أن شابا أصيب برصاصة حية في الرأس وصفت حالته بين المتوسطة والخطيرة، وآخر برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في البطن، بعد إطلاق الاحتلال الرصاص الحي والمطاط بكثافة.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال عائلة الشاب المحاصر في منزل عند المدخل الغربي لبلدة عقابا، أحمد وليد أبو عرة، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال احتجز كلا من وليد أبو عرة، وزوجته، ونجلهما محمد.

وكانت قوات الاحتلال منعت لطواقم الطبية من نقل الإصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج، لأكثر من ساعة قبل السماح لها بنقلها إلى المستشفى في طوباس.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم الجمعة، بلدة عقابا شمال مدينة طوباس، وقال أمين سر حركة "فتح" في طوباس، إن قوات الاحتلال تحاصر منذ أكثر من ساعة، منزل المواطن عبد الرازق أبو عرة.

يتبع...

روابط ذات صلة

السلطة الفلسطينية تحاصر منزل مطارد للاحتلال بطوباس

مقاومون يسقطون طائرة مسيرة للاحتلال شرق طوباس

الاحتلال يعتقل شابين فلسطينيين اثنين أحدهما أثناء عودته من الأردن

قوات الاحتلال تعتقل مواطنين اثنين من طمون وشابا من بيت حنينا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. مكتب حميدتي يرفض انباء اغتياله

شاهد.. هكذا تغرس الثقافة الحسينية في نفوس الصغار

التجديد لليونيفيل بقرار متشدّد.. برّي يدعو لحوار 7 أيام تليه 'جلساتٌ مفتوحة'

مع الحدث مقاومة الضفة.. الرقم الصعب في مواجهة الاحتلال

صباح الجمعة.. إصابتان باقتحام الاحتلال بلدة عقابا شمال طوباس 

'العبوات الناسفة' سلاح كتيبة نابلس الذي يؤرق الاحتلال ويربك حساباته