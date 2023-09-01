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السودان.. مكتب حميدتي يرفض انباء اغتياله

السودان.. مكتب حميدتي يرفض انباء اغتياله
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

رد إبراهيم مخير عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حميدتي، على شائعات حول تعرض الأخير لاغتيال أو إصابة خطيرة بسبب عدم ظهوره بالإعلام في الفترة الماضية.

العالم-السودان

وقال مخير إن قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا. وأوضح أن هناك مسائل تتعلق بسلامة حميدتي، وأن قائد قوات الدعم سيظهر في الوقت المناسب, حسبما نقل موقع اخبار السودان.

وعن مدى استعداد الدعم السريع لاستئناف المفاوضات في منبر جدة، قال مخير إنهم لم يفارقوا جدة أصلا وإن وفدهم ظل هناك طوال الوقت، بينما كان وفد القوات المسلحة يروح جيئة وذهابا.

وقال عضو المكتب الاستشاري نحن ننتظرهم في جدة، ولكن صبرنا قد ينفد.

واتهم رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب.

ويدور منذ منتصف أبريل قتال عنيف بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي.

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السودان.. مكتب حميدتي يرفض انباء اغتياله

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