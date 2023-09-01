عبداللهيان يلتقي رئيس مجلس نواب لبنان

العالم_لبنان

وحسب مراسل قناة العالم الاخبارية من بيروت الزميل علي مولائي، كان قد أعلن المكتب الإعلامي في مجلس النّواب، أمس الخميس، إرجاء لقاء برّي مع عبداللّهيان ، إلى السّاعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجمعة، ومن المقرر أن يلتقي بعد ذلك نظيره اللبناني عبدالله بوحبيب.

وقال وزير خارجية إيران اثناء لقائه رئيس البرلمان اللبناني: ان انتخاب رئيس لبنان امر في غاية الأهمية وإيران تدعم جهودكم ومساعي التيارات السياسية في هذا المجال.

وسلم وزير الخارجية الإيراني رئيس برلمان لبنان دعوة من نظيره الإيراني لزيارة طهران وأكد على اهمية استقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة برمتها.

وحول العلاقات الايرانية السعودية قال وزير خارجية إيران لرئيس البرلمان اللبناني: العلاقات الإيرانية السعودية تشهد تقدما وستترك نتائج ايجابية على التطورات الاقليمية.

ومما قاله نبيه بري خلال اللقاء، ان اهم اسباب الضغوط على لبنان هو استهداف المقاومة التي تحمي لبنان وتشكل الركيزة الأمنية والسياسية الى جانب الجيش.

و كان عبداللهيان قد التقى ليلة أمس الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.