حكومة الاحتلال المتطرفة تفشل في تنفيذ خططها امام المقاومة

العالم - خاص العالم

واضاف محمود خلف في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج " مع الحدث" ان العمليات البطولية التي جرت من طعن الى إلقاء حجارة الى دهس وتفجير عبوات ناسقة في القدس ورام الله والخليل ونابلس كل هذا التنوع الذي يقوم به ابناء الشعب الفلسطيني من مقاومة الاحتلال هو يوم فريد بمقاومة الاحتلال ويؤشر على ان الشعب الفلسطيني والشباب الثائر اختار الطريق الذي يريد ان يسلكه في مقاومة الاحتلال ورفضه ومقارعته حتى طرده من اخر شبر من على الاراضي الفلسطينية .

واشار خلف الى انه لن ينفع شيء امام الشعب الفلسطيني وتصميمه على طرد الاحتلال الصهيوني ، وان حكومة المتطرفين التي تحكم اليوم جاءت على اساس مسألتين الاولى هي المزيد من الاستيطان وضم الاراضي وتشريع البؤر الجديدة وابتلاع الضفة الغربية وخاصة المنطقة ج والمسألة الاخرى هي العمل على توفير الامن للاسرائيلين .

ولفت القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الى ان مسألة توفير الامن وبرنامج حكومة اليمين المتطرف التي بشر بها سموتريش وبن غفير وغيرهم من المتطرفين ونتنياهو لم يتوفر منها شيء على الارض بل على العكس انقلب السحر على الساحر وبالتالي اصبح سموتريش يقول كل يوم ندفن قتلى اسرائيليين وكل يوم نواجه مزيد من التصعيد بالتالي لم تتمكن هذه الحكومة من توفير ما وعدت به من وهنا حالة الارتباك.