الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

وزير الخارجية الإيراني يؤكد رفض بلاده لأي تدخل بالشأن اللبناني

الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

في زيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره، وصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية حسين امير عبداللهيان الى بيروت قادما من دمشق، وكان في استقباله ممثلين عن قيادتي حزب الله وحركة امل بالاضافة الى مديرة التشريفات في الخارجية اللبنانية.

العالم - خاص بالعالم

عبد اللهيان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان عرض لاهم التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما والتقى بنظيره اللبناني عبدالله بو حبيب وكان بحث في القضايا التي تهم البلدين.

المتابعون وضعوا زيارة عبداللهيان في السياق الطبيعي للعلاقات اللبنانية الايرانية التي لم تنقطع يوما من الايام.

وكان وزير الخارجية الايرانية قد استهل زيارته بلقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تم خلاله عرض اخر التطورات المتعلقة بالتهديدات الاسرائيلية الاخيرة الى جانب تاكيد الطرفين على التنسيق الدائم لما فيه مصلحة لبنان وشعبه ومقاومته.

كما التقى بوفد يمثل القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان كما وزار روضة شهداء قادة المقاومة الاسلامية.

ليعقد بعد ذلك مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة في بيروت بحضور عشرات الوسائل الاعلامية المحلية والاجنبية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

امير عبداللهيان: استقرار لبنان وأمنه مهمان بالنسبة لإيران والمنطقة

أمير عبداللهيان: إيران تدعم جهود لبنان لإنتخاب رئيس الجمهورية

بالفيديو.. عبداللهيان يلتقي رئيس مجلس نواب لبنان

تمديد مهمة قوات اليونيفيل في جنوب لبنان لعام اخر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران/تحطم مروحية قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه

شاهد بالفيديو.. موكب شهداء 'قادة النصر' يخدم زوار الأربعين في كركوك

بالفيديو.. وزير الخارجية الإيراني يؤكد رفض بلاده لأي تدخل بالشأن اللبناني

الحركة الأسيرة: قرارات بن غفير لعب بالنار ستحرق من أشعلها

تركيا تنفذ عملية جوية ضد 'العمال الكردستاني' شمال العراق

وزير النقل العراقي: مشاركة 16 قطارا وأكثر من 700 باص لنقل زوار الأربعين