وزير الخارجية الإيراني يؤكد رفض بلاده لأي تدخل بالشأن اللبناني

العالم - خاص بالعالم

عبد اللهيان التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وكان عرض لاهم التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما والتقى بنظيره اللبناني عبدالله بو حبيب وكان بحث في القضايا التي تهم البلدين.

المتابعون وضعوا زيارة عبداللهيان في السياق الطبيعي للعلاقات اللبنانية الايرانية التي لم تنقطع يوما من الايام.

وكان وزير الخارجية الايرانية قد استهل زيارته بلقاء مع الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله تم خلاله عرض اخر التطورات المتعلقة بالتهديدات الاسرائيلية الاخيرة الى جانب تاكيد الطرفين على التنسيق الدائم لما فيه مصلحة لبنان وشعبه ومقاومته.

كما التقى بوفد يمثل القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان كما وزار روضة شهداء قادة المقاومة الاسلامية.

ليعقد بعد ذلك مؤتمرا صحافيا في مقر السفارة في بيروت بحضور عشرات الوسائل الاعلامية المحلية والاجنبية.

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