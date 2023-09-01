رئيس معبر مهران الحدودي: اكثر من مليون و300 ألف زائر عبروا المعبر

العالم - خاص بالعالم

وفي مقابلة مع المهندس مجتبى زينلي رئيس معبر مهران الحدودي وفيما يتعلق بمرونة الاجراءات وانسيابية حشود الزوار الايرانيين بدون حدوث اي مشاكل وحول التدابير التي تم اتخاذها من اجل ذلك وحول عدد الزوار الذين عبروا هذا المعبر، اكد زينلي انه منذ بداية شهر صفر وهم يعملون من أجل نجاح تلك العملية وخدمة الزوار حيث ان اكثر من مليون و 300,000 زائر كانوا قد عبروا هذا المعبرالذي سمي باسم الشهيد الحاج قاسم سليماني.

ولفت زينلي إلى أنه بحسب الاجراءات والتمهيدات التي تم اتخاذها تمت زيادة البوابات المرورية في هذا المعبر حيث توجد اربعة بوابات، منوها أنه لم يستغرق اصدار جوازات سفر الزوار وتأشيرات الدخول الا بضع ثواني قليلة جدا ما ساهم بنجاح عملية انسيابية حركة الزوار.



وفيما يتعلق عدد الزوار الذين اجتازوا هذا المعبر، قال زينلي:" ، يجتاز يوميا 240,000 زائر يقومون بعبور هذا المعبر، ونتوقع ان يكون هنالك مليون و900,000 زائر سيجتازون هذا المعبر وهذا المعبر هو معبر رئيسي بالنسبة للزوار لانه اقرب نقطة الى مدينه كربلاء المقدسة وهنالك بنية تحتية جيدة ما يشجع الزوار من اجل رتياد هذا المعبر.

ويواصل الزوار الايرانيون التوجه الى العراق عبر المعابر الحدودية الايرانية للوصول الى محافظة كربلاء المقدسة للمشاركة باحياء زيارة اربعين الامام الحسين(ع) .

كما ويسير الاف المسلمين من انحاء العالم على طريق المشاية من مختلف المنافذ البرية، ومن اقصى جنوب العراق، سيرا على الاقدام الى كربلاء لمواساة اهل البيت(ع) في مصابهم بذكرى اربعين استشهاد الامام الحسين (ع) واهل بيته واصحابه في واقعة الطف.

وعلى طول طريق المشاية في مختلف مناطق العراق، من الحدود مع إيران، وصولا إلى مرقد الامام الحسين (ع) في كربلاء، يواصل الزوار مسيرهم مشياً على الاقدام للمشاركة في الاربعينية، حيث تنتشر المواكب الخدمية والمجهزة لتقدم لهم الخدمات المتنوعة من طعام وشراب ومبيت حتى وصولهم الى كربلاء.

ويحيي ملايين المسلمين حول العالم ذكرى الأربعين، وهي مرور أربعين يومًا على استشهاد الإمام الحسين (ع) في معركة كربلاء في العاشر من شهر محرم الهجري.

وتعتبر أربعينية الإمام الحسين (ع) أكبر تظاهرة بشرية في العالم، حيث تخرج مواكب العزاء في هذا اليوم، ويتوافد الملايين من العراق وكافة أنحاء العالم إلى أرض كربلاء لزيارة مرقدي الإمام الحسين (ع) وأخيه العباس (ع).

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