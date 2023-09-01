تشييع الشهيد 'عبد الرحيم غنام' في طوباس

العالم- فلسطين

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام" نقل جثمان الشهيد غنام (٣٦ عاما) من المستشفى التركي في طوباس إلى منزل عائلته في عقابا لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه من عائلته وزوجته وطفليه، قبل أداء الصلاة على جثمانه ومواراته الثرى في مقبرة البلدة.

ورفع المشاركون في التشييع أعلام فلسطين ورايات الفصائل بما فيها رايات حركة حماس، ورددوا التكبيرات، وهتافات غاضبة تمجد المقاومة وتطالب بالثأر لدماء الشهداء.

وأصيب غنام برصاص قوات الاحتلال في رأسه، حيث نقل إلى المستشفى بحالة حرجة حتى أعلن عن استشهاده لاحقا.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير الشعب الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية: الشهيد البطل: عبد الرحيم فايز غنام.

وقالت حماس في بيان لها: إذ نحيي الأبطال الصامدين في عقابا وأبناء شعبنا الذين تصدوا لمحاولة العدو اغتيال أحد المقاومين، لنؤكد أن جهاد شعبنا ومقاومته للاحتلال ماضية حتى النصر والتحرير.

وتعرضت بلدة عقابا صباح اليوم الجمعة لاقتحام من قوات الاحتلال في محاولة لاعتقال المطارد القسامي أحمد وليد أبو عرة، الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية اطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار والتي أدت لإصابة أحد المستوطنين.

وتصدى مقاومون من كتائب القسام لاقتحام قوات الاحتلال بلدة عقربا وحصار منزل المطارد القسامي أحمد أبو عرة في محاولة لاعتقاله.