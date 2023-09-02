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كاميرا العالم ترصد تدفق حشود الزوار إلى كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الأمام الحسين(ع)

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من النجف الاشرف، أنه كلما تم الاقتراب من موعد زيارة أربعين الإمام الحسين(ع) كلما زاد عدد الزوار القادمين الى مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أنه احتشاد جموع الزوار من أمام مرقد أمير المؤمنين(ع) من أجل تقديم العزاء والمواساة بذكرى أربعينية ولده الإمام الحسين(ع)، ومازالت مداخل مدينة النجف الاشرف ورغم اقتراب موعد الزيارة، تشهد تدفقاً كبيراً غير مسبوقا في اعداد الزوار.

ويواصل محبو اهل البيت عليهم السلام السير على الاقدام في مسيرة إحياء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث يتواصل تدفق مئات آلاف الزوار من داخل العراق ومن المنافذ الحدودية مع ايران ودول اخرى متجهين الى مدينة كربلاء المقدسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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