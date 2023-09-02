العالم - خاص بالعالم

التقرير المكون من107صفحات والذي اعده مقرر لجنة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية مايكل لينك يؤكد على أن الاحتلال غير قانوني، وأنه على تل ابيب أن تنسحب بشكل كامل وفوري وغير مشروط، وأنه عليها سحب المستوطنين وإنهاء الاحتلال، وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وأن تحل الإدارة المدنية.

التقرير الاممي نزل كالصاعقة على حكومة بنيامين نتنياهو لاسيما انه يضع يده على قضية الضم الصامت للضفة الغربية والتي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي من خلال عملية استيطان مكثفة المناطق المصنفة -ج- والتي يمارس فيها الاحتلال عملية ترانسفير حقيقية بحق الفلسطينيين.

التقرير الدولي يخلص الى عدم شرعية الاحتلال في اي ممارسة في الضفة الغربية.

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