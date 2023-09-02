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زوّار سيد الشهداء يجدون عزيمة منقطعة النظير من خدّام المواكب

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

هنا طريق العشق الحسيني وملاذ المحبين والقاصدين الى كعبة الاحرار سائرين على الاقدام باتجاه كربلاء المقدسة، هنا يتسابق أصحاب المواكب الحسينية لتقديم الخدمات للزائرين على طريق ياحسين من خلال توفير الاحتياجات اللازمة للزائر على طول الطريق. 

العالم - خاص بالعالم

التفاوت في تقديم الخدمات للزائرين بين موكب وآخر، يزيد من عزيمة أصحاب المواكب الحسينية لتقديم الأفضل للزائرين فالكل هنا هدفه واحد وهو ان يكون خادما للقاصدين الى كربلاء المقدسة ومعزيا في هذا المصاب الجلل.

يمثل العطاء في زيارة الأربعين سلوكا مجتمعيا مستداما ، لذا بات أصحاب المواكب الحسينية على مختلف مسمياتهم ومستوياتهم أكثر قدرة على السخاء والعطاء الدائم، فالجميع هنا يشارك باستقبال الزائرين والاهتمام بهم ، ليكونوا مسجلين في سجل خدام سيد الشهداء الامام الحسسين( ع).

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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