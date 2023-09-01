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هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بالمواقف الرافضة للتطبيع

هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بالمواقف الرافضة للتطبيع
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية سماحة الشيخ الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا، حيث أشاد بموقف دار الإفتاء الليبية وعموم الشعب الليبي الشقيق الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

العالم- فلسطين

وعدّ هنية أن هذا الموقف هو امتداد لمسيرة الشهيد الشيخ عمر المختار والمقاومة الليبية التي وقفت مواقف عز وإباء في مواجهة الاستعمار وما زالت تحمله جيلا بعد جيل.

كما أشاد هنية بموقف سماحة المفتي الثابت أمام كل محاولات اختراق جدار ليبيا الصلب من قبل الاحتلال الصهيوني، معتبرا أن هذا الموقف بالغ الأهمية وعميق التأثير لما يحمله الشيخ من رمزية دينية ومكانة علمية في الأوساط الرسمية وغير الرسمية.

من جانبه عبر سماحة المفتي عن شكره وتقديره إلى رئيس حركة حماس إسماعيل هنية على هذا الاتصال، مؤكدا إجماع الشعب الليبي على القضية الفلسطينية كونها قضية دين وعقيدة، وأن نصرتها واجب شرعي لا محيد عنه، ومؤكدا شذوذ الخطوة التي قامت بها بعض الشخصيات.

وأكد أن الشعب الليبي سيواصل المسيرة جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني ومقاومته حتى تحرير الأرض المقدسة من دنس الاحتلال، وأنه سيبقى حذرا متيقظا أمام كل محاولات اختراق هذا الإجماع الوطني والسياسي.

وعبر سماحة المفتي عن إشادته وجموع الشعب الليبي بجهاد الشعب الفلسطيني ومقاومته المتصاعدة في فلسطين.

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هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بالمواقف الرافضة للتطبيع

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