أسرى يهددون بالإضراب احتجاجا على قرار تقليص زيارات العوائل

العالم- فلسطين

وقالت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الجمعة، إن وزير الأمن الداخلي الصهيوني اليميني المتطرف بن غفير يواصل سياسته الرامية لتعميق معاناة الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم، هذه المرة بتقليص الزيارات العائلية لهم.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة أ. محمد الشقاقي، في بيان صحفي، إن الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ستصبح مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلًا من مرة واحدة شهريًا.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ستطال قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

وشدد الشقاقي، على أن استهداف زيارات الأسرى جريمة إنسانية، تهدف لمواصلة العدوان على الأسرى وتصعيد الحرب ضدهم، ولكسب المزيد من التأييد والدعم من الكيان الصهيوني.

ودعت "مهجة القدس"، اللجنة الدولية الصليب الأحمر المكلفة بمهمة الزيارات الشهرية للأسرى الأبطال وفق اتفاقية جنيف، والقيام بدروها والتحرك إلى المحاكم الدولية، ووقف هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم المستمرة بحق أسرانا الأبطال.