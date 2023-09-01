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في سجون الاحتلال 'الإسرائيلي'.. اليوم

أسرى يهددون بالإضراب احتجاجا على قرار تقليص زيارات العوائل

أسرى يهددون بالإضراب احتجاجا على قرار تقليص زيارات العوائل
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٣ بتوقيت غرينتش

هدد الأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة، بالإضراب عن الطعام، احتجاجا على سياسة وزير الأمن الداخلي الصهيوني إيتمار بن غفير الجديدة بشأن زيارات عائلات الأسرى.

العالم- فلسطين

وقالت مؤسسة مهجة القدس، اليوم الجمعة، إن وزير الأمن الداخلي الصهيوني اليميني المتطرف بن غفير يواصل سياسته الرامية لتعميق معاناة الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم، هذه المرة بتقليص الزيارات العائلية لهم.

وأضاف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة أ. محمد الشقاقي، في بيان صحفي، إن الزيارات لأهالي الأسرى الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، ستصبح مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلًا من مرة واحدة شهريًا.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ستطال قرابة 1600 أسير، من بين نحو 5000 أسير بإمكانهم استقبال زيارات عائلاتهم.

وشدد الشقاقي، على أن استهداف زيارات الأسرى جريمة إنسانية، تهدف لمواصلة العدوان على الأسرى وتصعيد الحرب ضدهم، ولكسب المزيد من التأييد والدعم من الكيان الصهيوني.

ودعت "مهجة القدس"، اللجنة الدولية الصليب الأحمر المكلفة بمهمة الزيارات الشهرية للأسرى الأبطال وفق اتفاقية جنيف، والقيام بدروها والتحرك إلى المحاكم الدولية، ووقف هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم المستمرة بحق أسرانا الأبطال.

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في سجون الاحتلال 'الإسرائيلي'.. اليوم أسرى يهددون بالإضراب احتجاجا على قرار تقليص زيارات العوائل

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