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امير عبداللهيان: استقرار لبنان وأمنه مهمان بالنسبة لإيران والمنطقة

امير عبداللهيان: استقرار لبنان وأمنه مهمان بالنسبة لإيران والمنطقة
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان على الأهمية الأساسية لاستقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة بأكملها، مضيفاً: "إن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة لبنان الجديدة، أمر في غاية الأهمية"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن "هذا الموضوع شأن داخلي، ويخص الشعب اللبناني وقادته".

العالم- ايران

وشدد على الأهمية الأساسية لاستقرار لبنان وأمنه بالنسبة لإيران والمنطقة بأكملها، مضيفاً: "إن انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة لبنان الجديدة، أمر في غاية الأهمية".

ولفت أمير عبد اللهيان في الوقت نفسه إلى أن "هذا الموضوع شأن داخلي، ويخص الشعب اللبناني وقادته"، مؤكداً أن إيران تدعم جهود رئيس البرلمان، والتيارات السياسية اللبنانية لانتخاب رئيس الجمهورية.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن القضية الأهم في لبنان هي موضوع الرئاسة، مؤكداً أن "الجهود للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اللبنانية في هذا المجال مستمرة".

وشدد على أن "أهم أسباب الضغط على لبنان هو استهداف المقاومة، مشدداً على أنّ "المقاومة التي تقف إلى جانب لبنان في مواجهة التهديدات، وإلى جانب الجيش، هي الركيزة الأساسية لأمن البلاد".

وكان أمير عبداللهيان قد وصل إلى لبنان يوم امس الخميس، في ختام زيارته لسوريا والتي استغرقت يومين التقى خلالا الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فيصل المقداد ورئيس الوزراء حسين عرنوس.

والتقى عبد اللهيان يوم أمس في بيروت قيادتي حركة حماس والجهاد، في اجتماع مغلق، أكد خلاله على تمسك طهران باستراتيجية دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية تحرير الأرض.

وكان أمير عبداللهيان قد زار لبنان في أواخر نيسان/أبريل الماضي، وتوجه خلال الزيارة إلى الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

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