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إصابة عشرات المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة

إصابة عشرات المتظاهرين في الضفة وقطاع غزة
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

أصيب عشرات الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق، ظهر اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في الضفة والقدس.

العالم- فلسطين

حسب "المركز الفلسطيني للإعلام" في نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب المدينة، بعد أداء الفلسطينيين صلاة الجمعة بالقرب من جبل صبيح، مؤكدين رفضهم للاستيطان وإقامة البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح في البلدة.

وامتدت المواجهات إلى قرية بيت دجن، بعد انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان من أمام المسجد الكبير، باتجاه الأراضي المهددة بالمصادرة.

وفي بلدة قريوت جنوب شرق نابلس، أصيب عدد من الشبان بالاختناق بالغاز المدمع، خلال المواجهات المندلعة في البلدة.

أما قلقيلية، أصيب 7 فلسطينيين بالرصاص المطاطي وأخرى بالاختناق خلال المواجهات مع الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق المدينة.

وفي رام الله، أغلق جيش الاحتلال المدخل الرئيسي لقرية برقا شرق المدينة منذ نحو ساعة ونصف من كتابة هذا الخبر، ومنعوا الدخول والخروج.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الجمعة، الشبان الفلسطينيين على أراضي مخيمات العودة شرق مدينة غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز، بشكل مباشر صوب الشبان في محيط “بوابة ملكة”، شرق مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم.

وأفادت مصادر محلية بإصابة أحد الشبان بقنبلة غاز بالظهر شرق موقع ملكة، خلال تظاهرهم في المكان.

وفي السياق، تمكن الشبان من قص السياج الأمني الفاصل بمنطقة “ملكة” شرق غزة.

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