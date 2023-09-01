وزير الخارجية: لدينا إرادة سياسية تدفع كافة الأطراف للعودة للاتفاق النووي

العالم- ايران

واضاف امير عبداللهيان في مؤتمر صحفي بلبنان اليوم الجمعة: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لديها الإرادة السياسية التي تدفع كافة الأطراف إلى العودة للاتفاق النووي.

واكد ان الحوار غير المباشر بين طهران وواشنطن بشأن إطلاق سراح السجناء سيساعد في الحوار حول الاتفاق النووي.

واضاف وزير الخارجية الإيراني:ان الكثير من قادة المنطقة اقتنعوا أن التدخلات الخارجية لا تساعد على حل قضاياها.

وفي الشأن اللبناني وصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين طهران وبيروت عريقة واستراتيجية وممتازة وقال: مستمرون في دعمنا لمحور المقاومة لمصلحة لبنان في مواجهة الأطماع الإسرائيلية، لكننا نرفض تماماً أي تدخل خارجي الذي يؤثر على اتخاذ القرارات السياسية في لبنان.

واكد أمير عبد اللهيان: ان الجمهورية الإسلامية لم تتدخل يوماً في الشؤون الداخلية اللبنانية.

واشار الى ان موضوع قبول الهبات الإيرانية بحاجة إلى قرار من السلطات اللبنانية، لافتا الى انه فور قبول الهبة، إيران مستعدة لإرسال الفرق الفنية والتجهيزات لإنشاء معامل كهرباء للطاقة بقوة 2000 ميغاوات.

واكد أمير عبد اللهيان: ان الولايات المتحدة قدمت وعوداً فضفاضة للبنان في مسألة الطاقة لكن مسألة استجرار الغاز لم تصل إلى نتيجة،قائلا: لو استجابت الدولة اللبنانية بقبول الهبة الإيرانية منذ سنوات لكانت قضية الطاقة قد تم حلها الآن.

واعلن استعداد الشركات الإيرانية لتقديم المساعدة الفنية والهندسية والطبية باتجاه دعم حالة الإعمار التي يشهدها لبنان.

واكد وزير الخارجية ان اللاعبين الخارجيين يمكنهم القيام بدور فعال لتحفيز الحوار الداخلي في لبنان، لافتا الى ان القادة اللبنانيين أثبتوا أنهم لا يركنون إلى الإملاءات والضغوطات الخارجية.

واضاف أمير عبد اللهيان: لطالما كانت الحوارات الثنائية مع المسؤولين اللبنانيين تعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

وفي موضوع العلاقات الايرانية السعودية قال وزير الخارجية: انطلاقاً من توجه الرئيس الإيراني انطلقت سياسة الانفتاح على دول المنطقة وفي هذا السياق نؤيد عودة العلاقات إلى حالتها الطبيعية مع السعودية وهناك حوار مع دول أخرى لعودة العلاقات.

واضاف: خلال لقاءاتي مع المسؤولين السعوديين سمعت مقترحات تتعلق بالشؤون الإقليمية ومنها اللبنانية، معتبرا ان أن عودة العلاقات الإيرانية السعودية إلى حالتها الطبيعية ستؤثر إيجاباً على الملفات الإقليمية ومنضمنها لبنان.

وقال أمير عبد اللهيان: خضنا حوارات بناءة مع المسؤولين السعوديين بشأن آفاق تحسين العلاقات بين البلدين.

يتبع