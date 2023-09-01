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بالفيديو..روسيا تضع صاروخا مرعبا لا حدود لمداه في العالم على أهبة الاستعداد

الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس وكالة الفضاء الروسية دخول صاروخ سارمات النووي العابر للقارات الخدمة في الجيش الروسي، مؤكدا ما أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين سنة 2018 عن هذا الصاروخ الخارق.

العالم _ أوروبا

وأكد الرئيس التنفيذي لـ"روس كوسموس" يوري بوريسوف أن هذا النظام الصاروخي الخارق، تحدث عنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل 5 سنوات، حيث أعلن عن نوع جديد من الصواريخ يتم تطويرها في روسيا سميّت "سارمات".

وكشف بوتين في مارس 2018، أن روسيا بصدد تصنيع نظام صاروخي جديد ليس له مثيل في العالم تحت مسمى "سارمات"، ليحل محل صواريخ "فوديفودا" الملقبة في الغرب بـ"الشيطان" لدمارها المرعب.

وأشار بوتين إلى أن صواريخ "سارمات" ستكون مرعبة، ففيما يصل مدى "فوديفوا" إلى 11 كيلومتر، تستطيع "سارمات" الالتفاف حول الأرض عبر القطبين الشمالي والجنوبي.

ويصل وزن "سارمات" إلى 210 أطنان، ويمكنه حمل أكثر من 16 رأسا حربية حقيقية وعشرات الرؤوس الوهمية والتحليق لمسافة 15 إلى 16 ألف كم.

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بالفيديو..روسيا تضع صاروخا مرعبا لا حدود لمداه في العالم على أهبة الاستعداد

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