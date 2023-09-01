القائد العام للحرس الثوري يتفقد البنية التحتية لحدود خسروي

العالم- ايران

ووصل اللواء سلامي إلى مدينة قصرشيرين ظهر اليوم، وكان في استقباله محافظ كرمانشاه وقادة الحرس الثوري في المحافظة.

وزار القائد العام للحرس الثوري دار ضيافة "سيد الشهداء (ع)" لزوار الاربعين والذي يسع لـ 4 آلاف شخص، برفقة محافظ كرمانشاه وقادة الحرس الثوري بالمحافظة.

وبعد ذلك، قام اللواء سلامي بزيارة محطة خسروي الدولية وطريق بركت، وفي محادثة مع مجموعة من زوار الأربعين الحسيني، استعرض آخر اوضاع حركة الزوار من هذه الحدود.

وعلى هامش هذه الزيارة، وصف القائد العام للحرس الثوري البنى التحتية التي تم إنشاؤها على طريق خسروي بأنها جيدة وقال: مقارنة بالعام الماضي، تم إنشاء بنى تحتية أفضل بكثير على الحدود.

وتابع: "البنية التحتية لحدود خسروي أصبحت أفضل بكثير مما كانت عليه في السنوات السابقة، وإن شاء الله ستتحسن كل عام".