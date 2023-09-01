الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

لمتابعة إجراءات تفويج الزائرين...

رئيس هيئة منافذ الحدود العراقية يتفقد منفذي الشلامجة وسفوان

رئيس هيئة منافذ الحدود العراقية يتفقد منفذي الشلامجة وسفوان
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٨ بتوقيت غرينتش

تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر الوائلي، اليوم الجمعة، منفذي الشلامجة وسفوان الحدوديين في محافظة البصرة لمتابعة إجراءات تفويج الزائرين.

العالم- العراق

وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه استكمالا لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تسهيل دخول الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر عدنان الوائلي منفذي الشلامجة وسفوان الحدوديين في محافظة البصرة.

وأضاف البيان، أن" رئيس الهيئة اطلع ميدانيا على آلية استقبال زائري الإمام الحسين (عليه السلام) و التأكد من تسخير الإمكانيات والدعم اللازم في تأمين الزيارة الأربعينية من أجل تسهيل مهمة دخولهم وخروجهم من العراق وفق القانون وبما يضمن انسيابية الحركة".

وأشار، إلى أنه" تم عقد اجتماع مع الدوائر العاملة كافة والإطلاع على سير العمل وتنفيذ توجيهات وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية".

وأكد الوائلي، بحسب البيان، على" الحاضرين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة في تسهيل الإجراءات وأحكامها وفقا للضوابط وفرض هيبة الدولة".

روابط ذات صلة

رئيس هيئة منافذ الحدود العراقية : إجراءات سريعة لتسهيل تفويج الحجاج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تحطم مروحية قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه

القبض على أحد عناصر 'داعش' الإرهابي في الأنبار

وزير الخارجية: دعم قضية فلسطين والمقاومة سياسة ثابتة لايران

مراسلنا: قوات العشائر تطرد مسلحي '‎قسد' من دير الزور

القسام تتمكن من نجاة المطارد أحمد أبو عرة من محاصرته بطوباس

ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية