رئيس هيئة منافذ الحدود العراقية يتفقد منفذي الشلامجة وسفوان

العالم- العراق

وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه استكمالا لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بخصوص تسهيل دخول الزائرين المتوجهين صوب مدينة كربلاء المقدسة لإحياء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تفقد رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية اللواء عمر عدنان الوائلي منفذي الشلامجة وسفوان الحدوديين في محافظة البصرة.

وأضاف البيان، أن" رئيس الهيئة اطلع ميدانيا على آلية استقبال زائري الإمام الحسين (عليه السلام) و التأكد من تسخير الإمكانيات والدعم اللازم في تأمين الزيارة الأربعينية من أجل تسهيل مهمة دخولهم وخروجهم من العراق وفق القانون وبما يضمن انسيابية الحركة".

وأشار، إلى أنه" تم عقد اجتماع مع الدوائر العاملة كافة والإطلاع على سير العمل وتنفيذ توجيهات وزير الداخلية رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الزيارة الأربعينية".

وأكد الوائلي، بحسب البيان، على" الحاضرين بضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتحقيق الأهداف المرجوة في تسهيل الإجراءات وأحكامها وفقا للضوابط وفرض هيبة الدولة".