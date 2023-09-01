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ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

ناقش نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني رضا بخشي آني، خلال لقائه القائم بأعمال وزارة الشؤون الاقتصادية في إسلام آباد حمير كريم تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين .

العالم- ايران

وناقش المسؤولان خلال اللقاء الصداقة والتعاون طويل الأمد بين إيران وباكستان، مع التركيز على تعزيز العلاقات الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة لكلا البلدين.

وأكد كريم التزام باكستان بتعزيز العلاقات التاريخية والودية المشتركة بين البلدين الجارين معربا عن رغبة بلاده في تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر، وتعزيز زيادة الفرص التجارية والاقتصادية.

و أعرب كريم عن تقديره للتقدم الكبير الذي تم تحقيقه بعد الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة (JEC) الذي عقد بين باكستان وإيران في أغسطس 2022.

واتفق الجانبان على إجراء محادثات ثنائية واجتماعات متابعة لتنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماع الحادي والعشرين للجنة الاقتصادية المشتركة والاستعداد لاجتماع اللجنة الاقتصادية الـ 22 الذي سيعقد في إيران.

من جانبه أكد نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني رضا بخشي آني، اهتمام إيران الشديد بتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك مشاريع التنمية المتبادلة والاستثمارات والأنظمة المصرفية والعلاقات التجارية مع باكستان.

وتمثل زيارة نائب وزير الاقتصاد والمالية الإيراني، خطوة أخرى إلى الأمام في الشراكة الدائمة بين إيران وباكستان. ويظل كلا البلدين ملتزمين بتعزيز التعاون الذي لن يعود بالنفع على اقتصادياتهما فحسب، بل سيساهم أيضًا في استقرار وتنمية المنطقة على نطاق أوسع.

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ايران وباكستان تؤكدان على تعزيز العلاقات الاقتصادية