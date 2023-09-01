القسام تتمكن من نجاة المطارد أحمد أبو عرة من محاصرته بطوباس

العالم- فلسطين

وقالت كتائب القسام في البيان: بفضل الله وتوفيقه فـقد تصدى مجاهدونا صباح اليوم الجمعة، بكل بسالة واقتدار لقوات العدو المتوغلة في بلدة عقابا، وبحمد الله تمكن مجاهدونا من تخليص المجاهد القسامي من البيت المحاصر بعد اشتبكات استمرت عدة ساعات، استخدم فيها مجاهدونا الأسلحة الرشاشة والعبوات الناسفة لعرقلة تقدم الآليات.

وأضاف: وقد خرج العدو يجر أذيال الخيبة والصغار، كما أن مجاهدنا بات في ملاذ آمن بين إخوانه المجاهدين.

وفشلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، في اعتقال المطارد القسامي أحمد أبو عرة، الذي تتهمه بالمشاركة في تنفيذ عملية إطلاق نار قرب مفترق الحمرا في الأغوار، في الثاني من أغسطس/آب المنصرم، وذلك خلال اقتحام لمنطقة عقربا بطوباس واستمر ساعات عدة، وأسفر عن شهيد وعدد من الإصابات.

وادعت إذاعة جيش الاحتلال أن الفلسطينيين المحاصرين في أحد المنازل في قرية عقابا بطوباس، متهمون بتنفيذ عملية إطلاق النار قرب حاجز الحمرا في الأغوار قبل نحو شهر، وأدت لإصابة مستوطنة بجروح طفيفة.

وذكرت القناة 14العبرية، أن "قوات الجيش حاولوا في عقابا اعتقال منفذي عملية تقاطع الحمرا في بداية شهر أغسطس/آب الماضي".

وأصيبت مستوطنة صهيونية بجروح في عملية إطلاق نار قرب مفرق الحمرا في منطقة الأغوار بتاريخ الثاني من أغسطس/آب المنصرم، وتمكن المنفذون حينها من الانسحاب.