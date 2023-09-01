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تحطم مروحية قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه

تحطم مروحية قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

تحطمت مروحية لقوى الامن الداخلي تقل قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه في مرتفعات دالاهو، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص.

العالم- ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس من كرمانشاه ان مروحية لقوى الامن الداخلي تحطمت في مرتفعات دالاهو بمحافظة كرمانشاه.

وواجهت المروحية التي تقل قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه بعد ظهر اليوم الجمعة، مشكلة أثناء عودتها من حدود خسروي قبل ان تتحطم في مرتفعات دالاهو.

وبناء على المعلومات التي تم الحصول عليها، فان مروحية قائد قوى الامن الداخلي في محافظة كرمانشاه كانت تقل العميد مهدي حاجيان، قائد قوى الامن الداخلي في المحافظة، برفقة ثلاثة أشخاص.

كما أفادت مصادر مطلعة أن الحالة الصحية لقائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه مستقرة وان فرق الاغاثة والانقاذ الجوي توجهت إلى المكان.

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تحطم مروحية قائد قوى الامن الداخلي لمحافظة كرمانشاه

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