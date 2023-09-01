الحركة الأسيرة: قرارات بن غفير لعب بالنار ستحرق من أشعلها

العالم- فلسطين

وأضافت في بيان مقتضب أن ردها على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع راية بيضاء.

وعاهدت أبناء شعبنا بأن تكون على عهدهم بها وعلى عهد الشهداء الأبرار جنودا أوفياء في التصدي لهذا المحتل الغاصب.

وأشارت إلى أنها ستقاتل هذا العدو بوحدتها الوطنية وإرادتنا وعزيمتنا، وترقبوا الإعلان عن معركتنا وردنا خلال الأيام القادمة.

وأكدت فصائل ومؤسسات فلسطينية في بيانات منفصلة اليوم الجمعة، أن قرار وزير الأمن الداخلي الصهيوني إيتمار بن غفير بحق الأسرى، سيشعل النار داخل السجون وخارجها.

وقرر ابن غفير في وقت سابق اليوم، تقليص عدد زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من الضفة الغربية في سجون الاحتلال، إذ ستكون مرة واحدة فقط كل شهرين، بدلا من مرة واحدة شهريا، بدءا من يوم الأحد المقبل.

وتأتي هذه القرارات بعد إعلان ابن غفير عن إجراءات أخرى في الأسبوع الجاري، من بينها إلغاء آلية الإفراج الإداري عن الأسرى؛ بسبب التكدس والازدحام الشديد في سجون الشاباك.