واشنطن كانت على علم بالجرائم السعودية ضد المهاجرين على حدود اليمن

العالم _ السعودية

وقال تقرير نشرته الصحيفة الأمريكية، "إن الدبلوماسيين الأمريكيين كانوا على علم بالتفاصيل والمعلومات حول قيام القوات السعودية بإطلاق النار على المهاجرين الأفارقة في الحدود اليمنية، وقصفهم؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة منهم، إلى جانب إساءة معاملتهم".

ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعمَّدت عدمَ إثارة هذه القضية؛ للتغطية على تلك الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت التملص من جريمة قتل المئات من المهاجرين على الحدود اليمنية السعودية، محملة حليفتها السعودية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام غربية في حينه، قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "أبلغنا الحكومة السعودية قلقنا حيال" تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية تتهم فيه حرس الحدود السعوديين بقتل مئات المهاجرين الإثيوبيين.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، كشفت الاثنين الماضي، في تحقيق لهاعن قيام الجيش السعودي (قوات حرس الحدود) بقتل مئات الأشخاص من المهاجرين الأفارقة معظمهم من إثيوبيا حاولوا عبور الحدود بين اليمن والسعودية.