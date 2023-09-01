الدفاع الجوي الايراني يقوم بعمليات الرصد على مدار الساعة في 3700 موقع

العالم- ايران

وقال العميد الركن أمير نظري في كلمة له قبل خطبة الجمعة في مدينة همدان بمناسبة ذكرى تأسيس قوات الدفاع الجوي للجيش انه إذا كان العدو لا يتحدث اليوم عن الخيارات المطروحة على الطاولة فلأنه يعلم أن جمهورية الإسلام أرست دعائم القدرة لديها بدعم من الشعب الإيراني.

وذكر أن اقتدار القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الأربعين الماضية، وأضاف: اليوم، كل نقطة حساسة من أرض العدو باتت تحت سيطرة الصواريخ الدقيقة التوجيه في البلاد، وإذا ما اطلقت رصاصة صوبنا، فانهم لن يجدوا نقطة آمنة ولن يهنا لهم نوم بعدها.

وأكد نائب قائد منطقة الدفاع الجوي غرب البلاد أن هذه القوة ترصد كافة تحركات العدو وذكر ان العدو يعلم أن أدنى حركة لطائر في السماء يتم رصدها بدقة ومن هنا فهو تراجع وكما ترون انه لم يعد يتحدث عن الخيارات المطروحة على الطاولة.

وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي للجيش في غرب البلاد تحمي مساحة 151 ألف كيلومتر مربع بعشرات الرادارات الصاروخية، وقال ان نشاط الدفاع الجوي ينتشر في 3700 نقطة ويجري رصد اجواء البلاد وارساء دعائم الامن على مدار الساعة .