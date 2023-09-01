الیمن: عودة 18 صيادا بعد أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون إرتيريا

العالم – اليمن

وخلال استقبالهم بميناء الاصطياد السمكي بمحافظة الحديدة أوضح مدير عام الموانئ والمراكز بهيئة المصائد السمكية عزيز عطيني، أن الصيادين المفرج عنهم من السجون الإرتيرية 92 صياداً، الواصل منهم إلى الحديدة 18 صياداً وما تبقى منهم في منطقة الخوخة.

ودعا المجتمع الدولي والمنظمات العاملة في الجانب الإنساني، إلى الاضطلاع بدورهم الإنساني لإيقاف جرائم الاختطاف والتعذيب والانتهاكات التي تمارسها سلطات إرتيريا بحق الصيادين اليمنيين وخرقها للأعراف والمواثيق الدولية.

من جهته، أشار عاقل الصيادين بالحديدة عبدالله حنش إلى أن سجون إرتيريا ممتلئة بالصيادين اليمنيين الذين يتعرضون لانتهاكات وسط صمت المنظمات الحقوقية المعنية.

فيما أفاد الصيادون المفرج عنهم بأن البحرية الإرتيرية أقدمت كعادتها على اختطافهم وهم يمارسون نشاط الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية واقتادتهم إلى سجونها بمرسى فاطمة التابعة لها، مبينين أنهم تعرضوا للتعذيب والأعمال الشاقة في ظل تجويعهم.