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كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ مجنحة باتجاه البحر الأصفر

كوريا الشمالية تطلق عدة صواريخ مجنحة باتجاه البحر الأصفر
الجمعة ٠١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ مجنحة باتجاه البحر الأصفر فجر السبت.

العالم-اسيا والباسفيك

وأشارت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لكوريا الجنوبية إلى أن عملية الإطلاق بدأت عند الساعة الرابعة صباح السبت بالتوقيت المحلي.

ولم تكشف هيئة الأركان عن المزيد من التفاصيل بشأن الصواريخ وعددها ومداها، مشيرة إلى أنها تجري تحليلا حاليا.

وأكدت هيئة الأركان أنها تحافظ على حالة التأهب وكثفت مراقبة أنشطة كوريا الشمالية بالتنسيق مع الحلفاء.

ويأتي ذلك بعد اختتام المناورات المشتركة للقوات الأمريكية والكورية الجنوبية في المنطقة، يوم الخميس، التي نددت بها بيونغ يانغ معتبرة إياها "تحضيرا للهجوم" عليها.

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