أميركا تحاول إعادة رسم السيطرة الجغرافية في ديرالزور + فيديو

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" وصف حسن شقير ما يجري في ريف دير الزور بالأمر ملفت جدا، موضحا: لأن الجناحان اللذان يتقاتلان اليوم هما تحت الرعاية والعين الأميركية، وهذان المكونان عملت الولايات المتحدة الأميركية على تسليحهما في الفترة السابقة.. ومؤخراً زادت تسليحها للعشائر العربية ومجلس دير الزور العسكري.

ولفت إلى أن هناك حالة من الغليان كانت تحدث نتيجة كما تصفه العشائر العربية "تغول المكون الكردي على العربي" في تلك المنطقة، خصوصا أن هذه المنطقة غنية جدا بالنفط والغاز والثروات.

وأوضح حسين شقير قائلا: كان يشعر المكون العربي بأن هناك نوع من الغبن تمارسه قسد بمكونها الكردي عليهم، لذلك كانت الأرضية مهيئة.. ولكن ما لفت الانتباه أن هذه المواجهات بدأت بعد أن قامت الولايات المتحدة الأميركية بتسليح العشائر العربية وتدريب مجلس دير الزور العسكري، ونفث الكثير من الفتن في تلك المنطقة لإحداث نوع من التوازن العسكري واللعب على هذه التناقضات.

وأضاف: اليوم أميركا تنظر إلى هذه المنطقة لتعيد رسم السيطرة الجغرافية لهذا المكون.. والهدف هو كما كان الهدف الأميركي في إنتاج داعش وجعله يتمدد.

وخلص إلى القول: أميركا بحاجة إلى هذا المشهد لشد العصب من جهة ولتكوين أعداء وهميين ما بين الكرد والعرب من جهة أخرى.. وحتى أيضا لتأسيس مناطق جغرافية عسكرية تكون في خدمة الأميركي.. حيث الكل يتطلع إلى أميركا كي يكون ناصرا لها.

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