السفير الإيراني يقدم أوراق اعتماده لوزير خارجية طاجيكستان

العالم - ايران

وناقش الطرفان في هذا اللقاء الوضع الحالي والتعاون الثنائي المفيد وآفاق تطوير العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية طاجيكستان.

وهنأ وزير خارجية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي رضا حقيقيان، على بدء مهمته، وأكد بأنه سيعمل بنشاط على تطوير وتعميق العلاقات الثنائية.

من جانبه أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية على توسيع العلاقات الشاملة بين البلدين، مشيراً إلى القواسم المشتركة والروابط التاريخية والثقافية العديدة والإيجابية التي تحكم العلاقات بين البلدين.

وقد حل حقيقيان مؤخرا محل محمد تقي صبوري كسفير لإيران في طاجيكستان، وكان حقيقيان يشغل سابقا منصب مساعد الوزير والمدير العام لشؤون أوراسيا في وزارة الخارجية.