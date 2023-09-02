أهم عناوين الصحف الإيرانية لليوم السبت 2 إيلول

العالم - الصحافة الإيرانية

- جوان ..

وزير الخارجية أمير عبداللهيان يحذر من المخططات الأمريكية بمناطق الحدود السورية العراقية.

- ايران ..

الدبلوماسية الفعالة للمقاومة, وزير الخارجية يلتقي بعد زيارته لدمشق بالأمين العام لحزب الله ببيروت.

- جمهوري اسلامي ..

إنتاج ايران من النفط وصادراتها النفطية يسجلان أعلى مستوى لهما على مدى خمس سنوات.

-ابرار..

بعد فضيحة المنقوش ..حكومة الوحدة الوطنية بليبيا تؤكد رفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.

- خراسان ...

مناورات عسكرية كورية شمالية تحاكي شن حرب نووية على جارتها الجنوبية .

- مردم سالاري ..

الرئيس الأوكراني زيلينسكي يكشف عن إستخدام كييف صواريخ بعيدة المدى بإستهداف العمق الروسي.

- اطلاعات ..

تحالف الفتح يحذر..أمريكا تخطط لتفجير الأوضاع في العراق بتحركاتها العسكرية المريبة الأخيرة.

- قدس ..

قدرات أمنية منيعة تفشل مخطط الموساد التخريبي الذي إستهدف الصناعات الصاروخية في البلاد .

- ارمان ملي ..

مخابرات وزارة الدفاع تكشف عن إحباط مخطط تخريبي صهيوني واسع ضد الصناعات الصاروخية الإيرانية .

-افتاب يزد ..

ضربة أخرى للنفوذ الفرنسي بأفريقيا , المجلس العسكري بالنيجر يلغي حصانة السفير الفرنسي.

- ارمان امروز ..

تفجر المعارك الحدودية مرة أخرى بين جمهوريتي أذربيجان وأرمينيا وسط تبادل للإتهامات .

أهم المقالات في الصحف الإيرانية

سياسة روز ..

كتبت صحيفة سياست روز في مقال بعنوان ( فلتتوقع إسرائيل ردا حازما من ايران ) قائلة :

أحبطت قوى الامن مخططا تخريبيا للموساد استَهدف قطاعَ الصناعات الصاروخية الاستراتيجي الايراني .

الموسادُ الذي سبَقَ ان نفذ اغتيالاتٍ استهدفَت علماءَ ذرة ايرانيين , راهَنَ على هذا المخطط سنواتٍ لعرقلةِ ولاِفشالِ قطاعِ الصناعات الصاروخية في بلادنا.

(ايرانُ هي القوةُ الصاروخيةُ الاولى بالمنطقة وهي لن تَكتَفي بإحباط مخطط الموساد فقط وعلى الكيان ترقب رد ايراني حازم)

ان افشال هذا المخطط الصهيوني التخريبي ضربة كبرى لهذا الكيان وللموساد , ضربة تُجسد مدى قدرات ايران الامنية الى جانب قدراتها الصاروخية الهائلة .

2- مردم سالاري ...

في مقالها الذي يحمل عنوان ( كييف تتحدث عن إمتلاك أسلحة بعيدة المدى ) كتبت صحيفة مردم سالاري ..

تصريحات الرئيس الاوكراني الاخيرة بشأن امتلاك كييف اسلحة بعيدة المدى اثارت تساؤلات جدية بشأن امدادات السلاح الغربية لاوكرانيا .

( زيلينسكي تحدث عن إمتلاك أسلحة بعيدة المدى وإستهداف مواقع بعمق 700 كيلومتر بروسيا , في تصريح نوه بتطوير هذه الأسلحة بأوكرانيا)

صحف امريكية نوهت من جانبها بتجاوز اوكرانيا داخليا بنفسها لمشكلة عدم حصولها على اسلحة بعديدة المدة من حلف الناتو, لكنْ مع ذلك هناك تساؤلات عما اذا كانت كييف قد حصلت سرا على مثلِ هذه الاسلحة من الناتو ام اَنها طوَّرت مثلَ هذه الاسلحة بنفسها حقا.

وفي كلا الحالتين سيكون لهذا التطور تداعياتٌ بالغةُ الخطورة خاصة في ظلِ وجود شكوك روسية جدية بالرواية الاوكرانية .

3- خراسان ..

في مقالها ( إصرار أردوغان وشرط الأسد ) كتبت صحيفة خراسان..

اكد الرئيس السوري ثانيةً خلال شهر في لقائِه مع وزيرِ الخارجية أميرعبد اللهيان على ضرورة انسحاب القوات التركية بالكامل من الاراضي السورية كشرط رئيسي لتطبيع العلاقات بين دمشق وانقرة .

(وكبار المسؤولين الأتراك وعلى رأسهم أردوغان عبروا مرارا عن الرغبة بتطبيع العلاقات مع دمشق, لكنّ أنقرة واصلت تعزيز تواجدها العسكري بسوريا)

واردوغان اكد رغم ذلك على مواصلة سياسة تركيا بالبقاء عسكريا بسوريا خلف ذريعة التصدي لتهديدات تنظيماتٍ كردية سورية تُصنِّفُها انقرةُ تهديدا لامنها القومي . ان اصرار تركيا على البقاء عسكريا في الاراضي السورية يَزيد ومهما كانت ذرائع اردوغان من عدم ثقة دمشق بالنوايا التركية .

4- ابرار ..

صحيفة ابرار كتبت في تقريرها ( الحكومة الليبية تؤكد رفضها للتطبيع )..

في تطور جديد على صعيد التداعيات التي ترتبط بفضيحة اللقاء السري الذي جمع وزيرة خارجية ليبيا ووزير خارجية الكيان الصهيوني بروما , اعلن رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بليبيا عبد الحميد الدبيبة رفض ليبيا لكل اشكال التطبيع مع هذا الكيان .

( الدبيبة اذعن بأن لقاء الوزيرة المنقوش بوزير خارجية الكيان بروما مرفوض حتى ولو كان بالصدفة ومن دون تخطيط مسبق)

الدبيبة حذر في نفس الوقت من محاولة جهات داخلية لم يذكرها بالاسم استغلال هذه الاجواء لاعادة ليبيا للمربع الاول بتفجير الاوضاع الداخلية. وجدير بالذكر ان لقاء الوزيرة نجلاء المنقوش بالوزير الصهيوني ايلي كوهين فجر غضبا داخليا عارما بليبيا ومطالبات بمحكمة المنقوش واقالة الدبيبة .

5- اطلاعات ..

في الشأن العراقي سلطت صحيفة اطلاعات الضوء على( تحذيرات تحالف الفتح من تحركات امريكية مريبة ) وجاء في الصحيفة ..

حذر تحالف الفتح العراقي من وجود تحركات عسكرية امريكية مريبة في مناطق الحدود العراقية السورية.

( هذا الانذار جاء على لسان النائب علي الفتلاوي الذي يرى ان هدف واشنطن بالدرجة الاولى ايجاد اجواء توتر داخلي في العراق)

وحسب هذا النائب عن كتلة الفتح بالبرلمان العراقي, تخطط امريكا لقطع طرق الارتباط والاتصال بين قوى المقاومة في العراق وسوريا لفسح المجال امام تغلغل الارهاب التكفيري ثانية في الاراضي العراقية .