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طرفي النزاع المباشر في منطقة ديرالزور هم أتباع لأميركا + فيديو

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

دمشق (العالم) 2023.09.02 – قال الباحث السياسي السوري ملاذ المقداد إن طرفي النزاع المباشر في منطقة ديرالزور هم أتباع أميركا، مشددا على أن الأميركي من جانبه يتطلع ويحسب حساباته في المنطقة على أساس أن يضع الجميع تحت الطلب.

العالم - خاص بالعالم

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" لفت ملاذ المقداد إلى أن طرفي النزاع المباشر في منطقة ديرالزور هم لأميركا.

ونوه إلى أن الكثير من العشائر و منها قبيلة طي قدمت بيانا أكدت فيه على أهمية توحد العشائر لرفع هيمنة قسد وضرب المصالح الأميركية في المنطقة، مضيفا: وهذا موقف سوري وطني كبير، وهذا ما نتمناه ونتطلع إليه من كل عشائرنا.

وأشار إلى أن: هناك طبعا بعض من يحاول أن يكون له مكسب هنا وهناك من الأميركي، وبالتالي يتطلع الأميركي له ويحسب حساباته في المنطقة على أساس أن يضع الجميع تحت الطلب، خدمة لمصالحها.

وحذر من أن هناك كلام كاذب الآن عن عشائر فتحت هجوما في الشمال الحلبي، مؤكدا أنها عبارة عن فصائل تابعة لتركيا تريد أن تستفيد وتنتهز هذه الفرصة لقضم منبج في سوريا.

وخلص إلى القول: "نحن أمام ملامح ذات طابع محلي لتقاسم الولاء لأميركا."

وقال إن الاشتباك المختلط الآن هو بمعنى أن الجميع بات يريد أن يتظلل تحت شعار عشائر، وأن الآن يمكن أن إيجاد قاسم مشترك في مواقف العشائر الواضحة تماما ضد قسد، نتيجة ممارساتها التعسفية خدمة للولايات المتحدة الأميركية.
وأكد أن: "قسد تشتغل في حرق مراكبها الوطنية نتيجة بناءها على مستقبل انفصالي.. فهي تريد أن تظل الخادم رقم واحد أمام الولايات المتحدة الأميركية."

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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طرفي النزاع المباشر في منطقة ديرالزور هم أتباع لأميركا + فيديو

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