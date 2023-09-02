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إيران تنضم الى إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية كعضو مؤسس

إيران تنضم الى إتحاد طريق الحرير للمدن السياحية كعضو مؤسس
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن مساعد شؤون السياحة في وزارة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية الإيرانية علي أصغر شالبافيان، انضمام إيران كعضو مؤسس في اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية (ITASRC) عام 2023.

وأشار شالبافيان إلى أن اتحاد طريق الحرير للمدن السياحية الذي بدأ أعماله أمس الجمعة (1 سبتمبر 2023) تم تشكيله بمبادرة من الحكومة الصينية، وتشارك فيه 57 مدينة من 26 دولة ومن الممكن قبول أعضاء جدد.

وأشار إلى مشارکة إيران كعضو مؤسس في الإتحاد وتابع: إن مدينة سمنان عضو في هذا الاتحاد ممثلا عن إيران. ويتيح هذا الحضور فرصة للجمهورية الإسلامية الإیرانیة للتعريف بقدراتها السياحية مع التركيز على طريق الحرير.. کما یوفر الأرضیة لإیران للإعلان عن خططها المستقبلية فيما يتعلق باستضاف رؤساء البلديات الأعضاء في هذا التحالف.

وقال إن إقامة تعاون مشترك في مجال السياحة بين دول طريق الحرير برا وبحرا والتآزر بين هذه الدول في إقامة فعاليات تتمحور حول موضوع طريق الحرير وتسهيل التعزیز لصناعة السياحة المحلية والتنمية المستدامة وبرامج التعريف المشتركة بين الدول، وتبادل الخبرات في مجال المنتجات المتعلقة بطريق الحرير وتحسين وتعزيز العلامة التجارية لطريق الحرير تعتبر من أهداف تأسیس هذا الاتحاد.

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