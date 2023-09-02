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"لجنة مقاطعة "إسرائيل" تدعو إلى مقاطعة مؤتمر قمة تغيّر المناخ

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل"، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS)، إلى مقاطعة مؤتمر الأمم المتحدة لأطراف المناخ (COP28) المقرر في دولة الإمارات.

العالم - الإمارات

وحثت اللجنة في بيان أطر ومؤسسات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية للامتناع عن المشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لقمة تغيّر المناخ السنوية للأمم المتحدة التي يستعدّ النظام الإماراتي لعقدها ما بين 30 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 12 كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقالت اللجنة “إن دعوتنا هذه تنسجم مع النداء الصادر عن مجموعات المقاطعة والأحزاب والنقابات والجمعيات المدنية في المنطقة العربية والذي ينادي بمقاطعة النظام الإماراتي بسبب تحالفه العسكري-الأمني مع العدو وتآمره على القضية الفلسطينية، وجرائم الحرب التي يقترفها في اليمن، وقمعه العنيف للحريات في الإمارات، وكذلك رفضاً لاستغلال القضايا البيئية في التغطية على كل هذه الجرائم” بحسب ما جاء في البيان.

وشددت أن النضال ضدّ منظومة الاستعمار الاستيطاني والأبارتهايد الإسرائيلي في فلسطين مرتبط عضوياً وتقاطعياً بالنضال من أجل الحقوق السياسية والمدنية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية والمناخية في العالم العربي وحول العالم وضدّ كل أنظمة القهر والاضطهاد.

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"لجنة مقاطعة "إسرائيل" تدعو إلى مقاطعة مؤتمر قمة تغيّر المناخ

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