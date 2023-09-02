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هكذا يرد قائد الثورة على رسالة جمع من الطلاب حول مسيرة الأربعين

هكذا يرد قائد الثورة على رسالة جمع من الطلاب حول مسيرة الأربعين
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٣٧ بتوقيت غرينتش

إعتبر قائد الثورة الإسلامية في إيران سماحة آية الله السيدعلي خامنئي المشاركة في مسيرة الأربعين بأنها فرصة للتأمل والتفكير في هدف وجهاد الإمام الحسين (ع).

جاء ذلك لدى اجابة سماحته على رسالة رفعها جمع من الطلاب والتلاميذ الذين تخرجوا من احدى المدارس في طهران خلال الأيام القلائل الماضية.

وقد طلب هؤلاء الطلبة والتلاميذ قبل توجههم إلى كربلاء المقدسة وزيارة مرقد الإمام الحسين (ع) من سماحته التوجيهات لتكون مشاركتهم في هذه الشعيرة الإسلامية أكثر نفعا.

وأجاب قائد الثورة على رسالة هؤلاء الطلاب والتلاميذ بما يلي:

بسمه ‌تعالی

تقبل الله منكم الزيارة يا أعزائي، عليكم عدم تفويت فرصة الإنابة والتوسل إلى الله تبارك وتعالى في هذه المسيرة المقدسة، وعليكم أيضا أن تغتنموا فرصة التأمل والتفكير في جهاد سيدالشهداء الإمام الحسين (ع) وهدفه والتضحيات الجسيمة التي قدمها لله تبارك وتعالى ومنح بسببهما الكثير من البركة، والذي يجب يكون ذلك هدفا لكل إنسان مؤمن.

إسألوا الله تبارك وتعالى أن يتفضل عليكم بالمزيد من التوفيق والهداية، والثبات في هدفكم.

سیّدعلي خامنئي

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هكذا يرد قائد الثورة على رسالة جمع من الطلاب حول مسيرة الأربعين