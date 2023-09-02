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الإنتخابات الأمريكية المقبلة..

إيلون ماسك يصطف مع الجمهوريين ضد معسكر بايدن

إيلون ماسك يصطف مع الجمهوريين ضد معسكر بايدن
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

اصطف الملياردير الأمريكي ، إيلون ماسك مع الجمهوريين ضد معسكر جو بايدن في الإنتخابات الأمريكية المقبلة.

العالم - الأميركيتان

وأكد ماسك، أن ما حذر منه الكاتب مايكل شيلينبرغر من أن الرئيس جو بايدن سيدمر الشرعية في البلاد، قد حدث.

وكتب شيلينبرغر على موقع "X" في وقت سابق أن أسس النظام القانوني الأمريكي في العدالة والقانون تتعرض لـ"تهديد خطير".

وأضاف أن وزارة العدل الأميركية "تمنع بشكل محاكمة نجل الرئيس"، وفي الوقت نفسه "تسعى إلى احتجاز خصمه السياسي" الرئيس السابق دونالد ترامب.

واتهم شيلينبرغر الرئيس بايدن "بتدمبر شرعية النظام الديمقراطي الأمريكي".

وفي يوليو الماضي اتهم رئيس لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي جيمس كومر الرئيس بايدن بالكذب على الشعب الأمريكي بصفته نائبا للرئيس (2009-2017) لإخفاء تورط عائلته وابنه هانتر، في فساد الأوليغارشية الأوكرانية.

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الإنتخابات الأمريكية المقبلة.. إيلون ماسك يصطف مع الجمهوريين ضد معسكر بايدن

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