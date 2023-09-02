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مسلحو العشائر يسيطرون على أغلب مناطق دير الزور وقسد تستعد للهجوم

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

أسبوع كامل مرّ على إنطلاق أول رصاصة في المواجهة بين العشائر العربية من جهة وقسد من جهة أخرى في دير الزور شرقي سورية.

العالم - خاص بالعالم

خلال ايام المواجهة كسبت العشائر مساحات واسعة من دير الزور وريفها وطردت قوات قسد الانفصالية من العديد من المناطق خصوصا في الريف الشرقي للمحافظة الذي خسرته بشكل شبه كامل.

وسيطر مسلحو العشائر على عدة بلدات وقرى خلال الساعات الاربعة والعشرين الماضية ابرزها الباغوز والبصير والشحيل، حيث تعتبر من النقاط الاستراتيجية وبالتالي باتت فعليا تسيطر على الخط النهري المقابل لنقاط الجيش السوري في ريف دير الزور الشرقي.

بالاضافة الى سيطرة مقاتلو العشائر على الطريق الواصل إلى حقل العمر النفطي الذي يعتبر اكبر قاعدة أميركية في الشرق السوري المحتل.

قسد أعلنت أنها بصدد شن عملية عسكرية لمواجهة العشائر في الشرق السوري، ودفعت بتعزيزات عسكرية ضخمة ضمت آليات ثقيلة من ريف محافظة الحسكة، باتجاه ريف دير الزور الشرقي.

حيث تسعى لاستعادة القرى والبلدات التي خسرتها في المواجهات مع العشائر ومقاتلي مجلس دير الزور العسكري الذي كان يتبع قسد قبل الخلافات الاخيرة بعد عزل قائده احمد الخبيل وحبسه برفقة معاونيه. وقالت قسد انها ستبدأ العملية العسكرية بحسم وحزم.

الولايات المتحدة اكدت انها تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف الأخيرة في دير الزور، وطالبت طرفي المواجهة إلى وقف التصعيد.

ويرى الخبراء ان العملية التي تحضر لها قسد هي الفرصة الاخيرة لها لاستعادة ما خسرته، وفي حال فشلها لن تتمكن مرة أخرى من دخول ريف دير الزور الشرقي، خصوصا بعد مقتل وجُرح وأُسر العشرات من عناصرها خلال الأيام الماضية.

وحتى الان لم تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر لصالح طرف دون اخر في المواجهة، ولكن اذا اتسعت الاشتباكات واستمرت اكثر قد تدخل على الخط وتقوم بتسوية ترضي الطرفين، في الوقت الحالي فقط.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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