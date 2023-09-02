روسيا: الهجوم المضاد فاشل وخسائر كبيرة في صفوف الأوكران 

العالم - خاص بالعالم

الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي وفي معرض رده على تقارير غربية نقلا عن مسؤولين اميركيين اعربوا عن احباطهم من الهجوم المضاد الذي انطلق منذ اكثر من ثلاثة اشهر، حتى انهم وصفوا خطط كييف بالمعيبة.

ازاء تلك التقارير اعلن زيلينسكي نجاح قواته في التقدم لكنه تقدم محدود ولم يستطع استرجاع ما كان يأمل داعموه الغربيون من احرازه على الرغم من الدعم الغير محدود بالعتاد والاسلحة الجديدة.

فالغرب ضخ مليارات الدولارات للمساعدة في شن الهجوم المضاد لكن كييف تقول إنها بحاجة إلى المزيد.



ويخشى البعض من احتمال بدء دعم الغرب في الفتور مع تسبب الطقس الأكثر برودة وأمطارا في إبطاء التقدم في ساحة المعركة في وقت لاحق هذا العام.

وتقول كييف إنها تتقدم ببطء بغرض تقليص الخسائر، وإن تقدمها تعقّد كثيرا بسبب الافتقار إلى القوة الجوية الحديثة.

بالمقابل تصف روسيا الهجوم الأوكراني المضاد بالفعل بأنه فاشل وتؤكد ارتفاع خسائر الجيش الاوكراني في الارواح والعتاد رغم الدعم الغربي الواسع.



وعلى خط الميدان،أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إحباط قواتها محاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بطائرتين مسيّرتين فوق مقاطعة بيلغورود، والتصدي لهجوم أوكراني آخر بزوارق مسيّرة مفخخة استهدف جسر القرم. وتعرض الجسر، بعد اربع سنوات من سيطرة روسيا، لهجوم متكرر منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا قبل عام ونصف.

من ناحية أخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها نفذت خمسة ضربات دقيقة أدت إلى تعطيل نظام التحكم الإلكتروني الإستراتيجي للجيش الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع تكبيد القوات الأوكرانية مئات القتلى وخسائر مادية كبيرة الجمعة ،ولفتت الى قيام الجيش الروسي بتحصين مواقعه على محور دونيتسك الذي يشهد مواجهات عنيفة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...