هل تنضم تركيا الى مجموعة "بريكس" قريبا؟‏

العالم - تركيا

ونقلت صحيفة "أيدينليك" التركية عن شاو بين قوله، اليوم السبت، إن "عملية توسع "بريكس" بدأت خلال رئاسة الصين، إذ تقدمت أكثر من 20 دولة بطلب للانضمام إلى التحالف، وتم قبول 6 منها في المنظمة، وكان توسع "بريكس" متوقعا من قبل المجتمع الدولي".

وأردف: "نحن الصين، نريد أن تنضم تركيا إلى "بريكس" أيضا".

ويتوقع السفير الصيني لدى تركيا، ليو شاو بين، في تصريحاته الصحفية، أن يتطور وينمو تحالف "بريكس" مع الدول النامية.

وأوضح أن "توسع "بريكس" أعطى الثقة، وعزز الشعور بالتضامن بين الدول، وهو مهم أيضا للعدالة الدولية".

ويضم تحالف "بريكس" حاليا، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي شهر أغسطس/ آب الماضي، وجهت القمة الـ15 رفيعة المستوى لمجموعة "بريكس" في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، الدعوات إلى الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والإمارات والسعودية للانضمام إلى الكتلة، وستدخل عضويتهم حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2024.