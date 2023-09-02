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السفير الايراني في بغداد:

مشروع شلامجة والبصرة السككي يخدم مسار التنمية في كل البلدين

مشروع شلامجة والبصرة السككي يخدم مسار التنمية في كل البلدين
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

اكد السفير الايراني في بغداد "محمد كاظم ال صادق"، على ان وضع حجر الاساس لمشروع الطريق السككي بين مدينة شلامجة بمحافظة خوزستان غرب ايران، والبصرة العراقية يخدم مسار التنمية وحركة النقل في كل البلدين.

العالم-ايران

جاء ذلك في مدونة نشرها السفير "ال صادق" عبر منصة ايكس (تويتر سابقا) اليوم السبت، وذلك في معرض تعقيبه على مراسم تدشين مشروع الربط السككي "شلامجة - البصرة" التي جرت برعاية نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الاول "محمد مخبر" ورئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في منطقة الصفر الحدودية بمدينة شلامجة.

وكتب السفير الايراني في مدونته : وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين الشلامجة والبصرة بحضور دولة رئيس الوزراء (العراقي) ونائب رئيس #الجمهورية_الاسلامية_الايرانية، يمثل منجزاً اقتصادياً يخدم تنمية البلدين لنقل المسافرين والزائرين ويسند مشروع الفاو.

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السفير الايراني في بغداد: مشروع شلامجة والبصرة السككي يخدم مسار التنمية في كل البلدين

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