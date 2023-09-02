مشروع شلامجة والبصرة السككي يخدم مسار التنمية في كل البلدين

العالم-ايران

جاء ذلك في مدونة نشرها السفير "ال صادق" عبر منصة ايكس (تويتر سابقا) اليوم السبت، وذلك في معرض تعقيبه على مراسم تدشين مشروع الربط السككي "شلامجة - البصرة" التي جرت برعاية نائب رئيس الجمهورية الاسلامية الاول "محمد مخبر" ورئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" في منطقة الصفر الحدودية بمدينة شلامجة.

وكتب السفير الايراني في مدونته : وضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي بين الشلامجة والبصرة بحضور دولة رئيس الوزراء (العراقي) ونائب رئيس #الجمهورية_الاسلامية_الايرانية، يمثل منجزاً اقتصادياً يخدم تنمية البلدين لنقل المسافرين والزائرين ويسند مشروع الفاو.