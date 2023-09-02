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شيوخ العشائر يدعون لإخراج قسد من ريف دير الزور الشرقي

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

تستمر وتيرة الاشتباكات في التصاعد في ريف دير الزور، بعد سيطرة مقاتلي العشائر العربية على كامل قرى الشريط النهري في ريف دير الزور الشرقي وصولا الى الحدود العراقية والمقابل لنقاط الجيش السوري، بالاضافة الى سيطرتهم على الطريق الواصل إلى حقل العمر النفطي الذي يعتبر أكبر قاعدة أميركية في تلك المنطقة.

العالم - خاص بالعالم

مساحة السيطرة الجديدة والتي تمتد من شمالي دير الزور إلى الحدود العراقية مقابل البوكمال شرقاً تبعها اشتباكات في عدة قرى في ريف دير الزور الشمالي، بعد استقدام قسد مزيد من التعزيزات العسكرية من الحسكة ومنبج والرقة وعين العرب، مدعّمة بأسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ ودبابات.

بالتزامن مع لهيب المعارك في دير الزور، حاول ما يسمى بالجيش الوطني المدعوم من تركيا، الدخول على خط المواجهات ومهاجمة نقاط لقسد و للجيش السوري في ريف منبج بريف حلب، بعد ان فتح المعابر في وجه الراغبين من أبناء العشائر لقتال قسد في منبج والباب ليدفع المنطقة الى توتر جديد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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