السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ما الذي جرى في إحتجاجات كركوك شمالي العراق

السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم من كركوك ان القوات الامنية العراقية سيطرت على الوضع امام مقر عمليات كركوك بعدما قام انصار من الحزب الديمقراطي الكردستاني باعمال شغب الذين جاؤوا باعداد كبيرة وهم يحملون الهراوات وقنابل المولوتوف والسكاكين وغيرها.

العالم - خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى أن انصار الحزب الديمقراطي الكردستاني أحرقوا اكثر من 11 عجلة وهنالك من يقول ان عجلته قد سرقت وسقوط جرحى، وبحسب ما ورد من مشفى كركوك التعليمي العام، سقط شهيد من أحد ضباط الامن الوطني و4 قتلى من المهاجمين و12 جريحا وجميعهم من الذين هاجموا المتظاهرين والمعتصمين.

ولفت مراسلنا إلى هذا مقر عمليات كركوك يعتبره اهالي كركوك رمزا لهم لانه في عام 2017 عندما غادرها الحزب الديمقراطي الكردستاني تم العثور فيه على جثث مدفونة مجهولة الهوية في مجاري المقر، وهذا ما يجعل اهالي كركوك يمنعون عودة هذا الحزب تحديدا الى هذا المقر، ويتوقع أن تحدث أعمال شغب مرة أخرى.

وكان قد قال مسؤولون محليون إن مدنيا واحدا على الأقل قتل، واصيب ثمانية آخرون حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.

وتشهد مدينة كركوك منذ ايام احتجاجات بعد تسريبات بصدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باخلاء مقر عمليات كركوك، وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان المقر يعود للحزب الديمقراطي قبل إخلائه عام ألفين وسبعة عشر عندما سيطرت عليه القوات العراقية عقب اجراء استفتاء في منطقة كردستان.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

السوداني يوجه القطعات الأمنية في كركوك بفرض حظر التجوال

خط سكك حديد استراتيجي شلمجة- البصرة

العراق.. القبض على مجموعة متطرفة تهدف إلى العنف والتفرقة بالزيارة الأربعينية

إيران تقوم ببناء جسر متحرك على نهر أروند الحدودي مع العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما.. سوريا.. اتساع الاشتباكات بين العشائر وقسد

بالفيديو.. شيوخ العشائر يدعون لإخراج قسد من ريف دير الزور الشرقي

شاهد.. ما الذي جرى في إحتجاجات كركوك شمالي العراق

بارزاني يصدر بيانا بشأن الاوضاع في كركوك ويدعو السوداني لوضع حد للشغب

ثلاثة أطعمة خلال النهار تمنع النوم ليلا

بالفيديو.. وفد من السلطة الفلسطينية إلى السعودية.. لماذا تتوسط التطبيع مع الكيان؟