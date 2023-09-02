شاهد.. ما الذي جرى في إحتجاجات كركوك شمالي العراق

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وأشار مراسلنا إلى أن انصار الحزب الديمقراطي الكردستاني أحرقوا اكثر من 11 عجلة وهنالك من يقول ان عجلته قد سرقت وسقوط جرحى، وبحسب ما ورد من مشفى كركوك التعليمي العام، سقط شهيد من أحد ضباط الامن الوطني و4 قتلى من المهاجمين و12 جريحا وجميعهم من الذين هاجموا المتظاهرين والمعتصمين.

ولفت مراسلنا إلى هذا مقر عمليات كركوك يعتبره اهالي كركوك رمزا لهم لانه في عام 2017 عندما غادرها الحزب الديمقراطي الكردستاني تم العثور فيه على جثث مدفونة مجهولة الهوية في مجاري المقر، وهذا ما يجعل اهالي كركوك يمنعون عودة هذا الحزب تحديدا الى هذا المقر، ويتوقع أن تحدث أعمال شغب مرة أخرى.

وكان قد قال مسؤولون محليون إن مدنيا واحدا على الأقل قتل، واصيب ثمانية آخرون حين اندلعت صدامات خلال تظاهرات في مدينة كركوك شمال العاصمة العراقية بغداد.



وتشهد مدينة كركوك منذ ايام احتجاجات بعد تسريبات بصدور أوامر من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني باخلاء مقر عمليات كركوك، وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وكان المقر يعود للحزب الديمقراطي قبل إخلائه عام ألفين وسبعة عشر عندما سيطرت عليه القوات العراقية عقب اجراء استفتاء في منطقة كردستان.

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