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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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بانوراما..
سوريا.. اتساع الاشتباكات بين العشائر وقسد
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش
دفعت قوات قسد بتعزيزات عسكرية باتجاه ريف دير الزور الشرقي لتنفيذ عملية واسعة النطاق لإستعادة القرى والبلدات التي خسرتها في معاركها المستمرة منذ اسبوع مع مقاتلي مجلس دير الزور العسكري والعشائر العربية شرقي سوريا.
يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.
.
تصنيف :
خاص بالعالم- مراسلون
العالم الاسلامي
سوریا
بانوراما
برامج
فيديو
كلمات دليلية :
تعزيزات عسكرية
ريف دير الزور الشرقي
العشائر العربية
مجلس دير الزور العسكري
قوات قسد
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