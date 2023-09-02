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بانوراما..

سوريا.. اتساع الاشتباكات بين العشائر وقسد

سوريا.. اتساع الاشتباكات بين العشائر وقسد
السبت ٠٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

دفعت قوات قسد بتعزيزات عسكرية باتجاه ريف دير الزور الشرقي لتنفيذ عملية واسعة النطاق لإستعادة القرى والبلدات التي خسرتها في معاركها المستمرة منذ اسبوع مع مقاتلي مجلس دير الزور العسكري والعشائر العربية شرقي سوريا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما.. سوريا.. اتساع الاشتباكات بين العشائر وقسد

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