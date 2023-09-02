التقى علي رضا عنايتي، السفير الإيراني الجديد لدى السعودية، يوم السبت، وزير الخارجية أمير عبد اللهيان، عشية توجهه إلى مقر عمله .

العالم-إيران

والتقى علي رضا عنايتي حسين أمير عبد اللهيان، عشية مغادرته إلى مقر عمله اليوم، وقدم تقريرا حول الخطط القادمة في مجال العلاقات بين الدولتين.

من جهته، شدد أمير عبد اللهيان على ضرورة تطوير وتعميق سياسة حسن الجوار، معتبرا تعزيز العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسعودية أمرا مهما، مع أن تؤخذ في الاعتبار فرص التعاون في المجالات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وكان علي رضا عنايتي قد شغل سابقا منصب نائب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرياض، كما كان سفير إيران لدى الكويت، ومساعد وزير الخارجية ومدير الدائرة العامة للخليج الفارسي في وزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن إيران أعادت في 6 يونيو فتح سفارتها في الرياضه بعد اتفاق البلدين بوساطة صينية على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.

وعينت طهران سفيرها السابق لدى الكويت علي رضا عنايتي سفيرا جديدا لها لدى الرياض.