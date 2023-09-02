غارات روسية سورية مشتركة على أرتال للجماعات المسلحة بريف حلب

العالم-سوريا

وذكرت المصادر أن محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وإرهابيي تنظيم "جبهة النصرة".

ولفتت المصادر إلى أن "سلاح الجو السوري - الروسي استهدف بغارات مشتركة عنيفة ميليشيات الاحتلال التركي بريف منبج الشمالي شرق حلب".

وبينّت أن "أرتال الميليشيات الإرهابية التركية" بريف حلب الشرقي في محيط منبج كانت تحترق تحت ضربات القاذفات التكتيكية الروسية.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الوطن" السورية باستشهاد 16 عنصرا في الجيش السوري وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع المجموعات الإرهابية المسلحة في ريف اللاذقية.

وأضاف مصدر للصحيفة أن الاشتباكات جرت في أحد مواقع وادي ربيعة بالريف الشمالي للمحافظة.

هذا وتنتشر في الشمال السوري مجموعات إرهابية تنضوي في معظمها تحت راية تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، حيث تعتدي بشكل متكرر على المناطق السكنية.