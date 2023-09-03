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'عهد الحروب قد ولّى'..تصریحات الدبيبة وملف الانتخابات الليبية المفتوحة

'عهد الحروب قد ولّى'..تصریحات الدبيبة وملف الانتخابات الليبية المفتوحة
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال كلمة في حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة "مكافحة الإرهاب":"إن عهد الحروب قد ولى" و الحكومة تقف بالمرصاد لمن يزعزع أمن بلادنا".

العالم - ليبيا

صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، خلال كلمته لقوات "مكافحة الإرهاب"،يوم أمس، بأن "عهد الحروب قد ولى" وأن حكومته "عازمة على الوقوف بالمرصاد لمن يزعزع أمن المواطن والوطن، ومقاتلة المتربصين عبر إنشاء مشاريع التنمية والتطوير".

وأضاف الدبيبة أن حكومة الوحدة الوطنية ستقطع أسباب الفتن مهما اشتدت"، مؤكدا على أن حكومته "لن تدخر جهدا في دعمها قوة مكافحة الإرهاب إلى جانب الأجهزة الأمنية الأخرى وقوات الجيش لتكون مؤسسة رائدة مبنية على العلم والتدريب والتطور".

من جانب آخر،دعا رئيس مجلس النواب الليبي خلال لقائه مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي،في مدينة القبة، يوم أمس، إلى "ضرورة تشكيل حكومة موحدة لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي في أقرب وقت".

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