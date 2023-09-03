نصائح هامة لزائري الأربعينية لوقايتهم من ارتفاع درجات الحرارة

العالم - منوعات

وهناك لائحة نصائح وارشادات توعوية مهمَّة لزائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وهي

1- استخدم ملابس فضفاضة وقطنية وباردة قدر الإمكان وتجنب حمل أمتعة إضافية.

2- تناول الماء بكميات كافية وترطيب الجسد لمنع ضربة الشمس.

3- لا تستهلك المشروبات الغازية والكافيين قدر الإمكان؛ لأن الجسم سيجف، لذلك استبدلها بالعصائر التقليدية الباردة مثل السنكجين (السكنجبيل).

4- استهلاك الثلج والماء شديد البرودة يزيد من درجة حرارة الجسم ويسبب العطش، لهذا السبب، قلّل الاستهلاك إلى الحد الأدنى.

5- استخدام الأطعمة التي يفقد معها الجسم كميات أقل من الماء، بدلًا من استخدام الحلويات والأطعمة المقلية والتوابل التي تزيد من الشعور بالعطش، فضلاً عن التركيز على تناول الفاكهة وخاصة البطيخ.وقلّل من تناول الأطعمة الساخنة ولا تُفرط في الأكل خلال الطريق.

6-عليك أخذ قسط من الراحة في المساء،في حالة الإرهاق أو حصول كدمات، أوقف طريق الحج لبضع ساعات وتابع الرحلة بعد الشفاء الجزئي.

7- استخدم خوذة وقبعة ونظارات واقية عند السفر.

8- اصطحاب الادوية الخاصة والالتزام بتوقيتها.

9- تناول الماء في الصباح قبل الذهاب إلى الحج الأربعين وللتحضير لمسيرة الأربعين، وعليك شرب عصير الليمون والعسل واحضر بعض الليمون الطازج لاستخدامه في حالة العطش أو ضربة الشمس.