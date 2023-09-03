البرهان يرحب بدعم خارجي لإعادة إعمار السودان دون إملاءات

العالم - السودان

وخلال زيارة البرهان الفرقة "12" مشاة التابعة للجيش السوداني، بمدينة سِنْكات بولاية البحر الأحمر، اكد اننا "نرحب بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة يصب في تطوير الوطن وإعادة الإعمار" قاطعا بـ"عدم قبول أي إملاءات"، وفق البيان.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة والشعب متفقون على دحر التمرد (قوات الدعم السريع)".

كما "أثنى على الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة"، لافتا إلى "ضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادتها".

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.