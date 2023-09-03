الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

البرهان يرحب بدعم خارجي لإعادة إعمار السودان دون إملاءات

البرهان يرحب بدعم خارجي لإعادة إعمار السودان دون إملاءات
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

رحب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، "بأي دعم خارجي لتطوير البلاد وإعادة الإعمار دون إملاءات"، معلنا "فتح المعابر الحدودية مع إريتريا".

العالم - السودان

وخلال زيارة البرهان الفرقة "12" مشاة التابعة للجيش السوداني، بمدينة سِنْكات بولاية البحر الأحمر، اكد اننا "نرحب بأي دعم من الدول الشقيقة والصديقة يصب في تطوير الوطن وإعادة الإعمار" قاطعا بـ"عدم قبول أي إملاءات"، وفق البيان.

وأشار إلى أن "القوات المسلحة والشعب متفقون على دحر التمرد (قوات الدعم السريع)".

كما "أثنى على الاحترافية العالية لأفراد القوات المسلحة"، لافتا إلى "ضرورة مضاعفة الجهد من قبل المعاهد العسكرية لضمان زيادتها".

ومنذ منتصف إبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش و"الدعم السريع" اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، ما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، بحسب الأمم المتحدة.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

روابط ذات صلة

البرهان يقول: الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد

قائد الجيش السوداني: لاخطط للاستمرار في الحكم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

البرهان يرحب بدعم خارجي لإعادة إعمار السودان دون إملاءات

رئيس وزراء إيطاليا السابق يتهم.. فرنسا أسقطت 'طائرة ركاب' حين محاولة 'إغتيال القذافي'

لقاء قادة المقاومة اللبنانية والفلسطينية والرسالة للاحتلال

نصائح هامة لزائري الأربعينية لوقايتهم من ارتفاع درجات الحرارة

اكبر شيش شاورما يزن 3250 كغم لتوزيعه على زوار كربلاء

26 عملا مقاوما بالضفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة