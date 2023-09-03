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تفاعل مواقع التواصل مع الانقلابات العسکرية في افريقيا

الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ظاهرة محاولات الانقلاب العسكرية في دول غرب ووسط أفريقيا.

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وشهدت هذه الدول، عشر محاولات انقلاب عسكرية، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ما يثير التساؤلات حول أسباب انتشار "العدوى"، والقواسم المشتركة بين هذه الدول. وكان آخر هذه الانقلابات إعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش في الغابون على شاشة التلفزيون الرسمي، الاستيلاء على السلطة وإلغاء نتائج الانتخابات بعد دقائق فحسب من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بفترة رئاسية ثالثة.

في مجال اخر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، ان العام ٢٠٢٢ كان الاكثر دموية على الاطفال الفلسطينيين، حيث قتل الاحتلال اربعة وثلاثين طفلا فلسطينيا ووفق المؤسسة فان العام الجاري يسير بذات الوتيرة. التقرير الدولي وما فيه من تفاصيل يعتبر قرينة قانونية هامة لادانة كيان الاحتلال الاسرائيلي المحاكم الدولية لاسيما وان الحالات التي تم التحقيق فيها كلها دون استثناء جرى قتلها بعمليات اعدام ميداني مما يلقي الكرة في ملعب السلطة الفلسطينية التي انضمت الى ميثاق روما وباستطاعتها اليوم التظلم لدى القانون.

اما في اوروبا، فقد عرضت الحكومة الدنماركية، مشروع قانون لحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سُجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ من القرآن الكريم. وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن حكومة بلاده بصدد وضع اللمسات الأخيرة على نص القانون الهادف "لوضع حد لهذه الممارسات الشنيعة".

في بريطانيا أقرت وزارة الداخلية باختفاء عشرات الاطفال من طالبي اللجوء، وذلك بعد تقارير عن اختفاء قُصّر من فنادق في الساحل الجنوبي لبريطانيا، وهذا ما أثار قلق المنظمات الإنسانية ودعوات للحكومة بالتحرك العاجل للحل هذه القضية.

لهذه الاخبار، مزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدتها في الفيديو المرفق..

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