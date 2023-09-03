مئات الجرحی خلال قمع المتظاهرين في 'اسرائيل'

العالم - مراسلون

تتواصل الاحتجاجات الشعبية ضد سعي حكومة بنيامين نتنياهو طرح جملة من الاصلاحات يعتبرها المحتجون انقلاباً على الشرعية والديمقراطية، وسط تصاعد الدعوات لعدم الالتحاق بالجيش والخدمة الاحتياطية الإلزامية.

وقد تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين في مناطق مختلفة، للمطالبة باسقاط هذه الحكومة ومحاسبتها وقاموا بإغلاق ست طرق رئيسية وشل حركة المرور وحركة القطارات.

وانتشرت خيالة الشرطة مستخدمة خراطيم المياه لتفريق المحتجين. وقام المحتجين برمي اوراق نقدية غيرحقيقية في اشارة الی تفشي الفساد داخل حكومة بنيامين نتنياهو.

وتظاهر مئات الاريتيريين ضد العنصرية والتطرف وضد حكومة نتنياهو المتشددة والمتطرفة واستخدمت قوات الشرطة القوة المفرطة ضدهم مما أدی الی اصابة اكثر من مئتي شخص وصف اصابة بعضهم بالخطيرة.

ويستمر الائتلاف الحاكم في مناقشة التعديلات التي يرمي منها، إلى تقليص صلاحيات قضاة المحكمة العليا ومنعهم من إلغاء أي قرارات أو تعيينات حكومية.

ويتوقع أن تشهد الفترة القادمة تصعيدا أكبر بالاحتجاجات مع عودة أنعقاد جلسات الكنيست وطرح قوانين تخدم حكومة نتنياهو.