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في الخليج الفارسي..

استعراض الاقتدار للحرس الثوري قرب القوات الاميركية +صور

استعراض الاقتدار للحرس الثوري قرب القوات الاميركية +صور
الأحد ٠٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

أجرى سلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية استعراض" اقتدار" بالقرب من القوات الاميركية في الخليج الفارسي، وذلك تزامنا مع يوم مقارعة الاستعمار البريطاني ذكرى استشهاد "رئيس علي دلواري" الذي وقف بوجه المحتلين البريطانيين.

العالم - ايران

وأشار نائب قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية العميد " حيدر هنريان مجرد " في تصريحه لمراسل وكالة انباء فارس الى المواقف الجهادية التي وقفها هذا الشهيد البار، مؤكدا أنه وقف بوجه الاستعمار البريطاني رغم قلة الامكانات التي كانت لديه بالمواكبة من علماء المنطقة ليسجل العزة والكرامة والاقتدار في تاريخ ايران.

وأضاف قائلا: ان شهداء منطقة الخليج الفارسي يسلكون نهج هذا الشهيد البار، حيث أن الشبان الايرانيين في جنوب ايران يقفون الآن أمام الاستعمار والاستكبار وعلى رأسه أميركا المجرمة التي لا تجرؤ على مواجهة أبطال الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد نائب قائد المنطقة الثانية لسلاح البحر في قوات حرس الثورة الاسلامية على أن الشهيد " رئيس علي دلواري " استشهد في الدفاع عن معتقداته وقاتل العدو حتى اريقت دماؤه الشريفة لعزة الوطن ايران وكرامتها.

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